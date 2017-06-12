التشكيلة المثالية للجولة الأولى من تصفيات كأس أمم افريقيا 2019

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 و قد شهدت هذه الجولة عدة مفاجآت بسقوط كبار القارة كنيجيريا ، كوت ديفوار ، زامبيا ، في المقابل فان نتائج المنتخبات العربية تراوحت بين الايجابية و السلبية و في هذا الاطار يودكم موقع أورنج فوتبول كلوب بالتشكيلة المثالية للجولة الأولى من تصفيات كان 2019 :

الحارس : أونيانغو ( أوغندا )

خط الدفاع : علي معلول ( تونس ) – رامي بن سبعيني ( الجزائر ) – بويي ( غانا ) يوسف عطال ( الجزائر )

الوسط : نابي كايتا ( غينيا ) – بيرسي تو ( جنوب افريقيا ) – رافيتو ( موزمبيق )

الهجوم : أندرياتزيما ( مدغشقر ) – باكامبو ( الكونغو . د ) – موزونا ( زيمبابوي )

و اخترنا لكم الزيمبابوي كنولادج موزونا لاعب فريق أوستاند البلجيكي نجم الجولة حيث سجل ثلاثية في مرمى منتخب ليبيريا و تألق بشكل لافت مع المحاربين في مستهل التصفيات.

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